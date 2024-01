Scopri comodità e potenza di questo Mini Pc in offerta: sfrutta coupon e codice sconto!

NiPoGi AM06 PRO è un ottimo Mini PC AMD Ryzen 5 5500U(Fino a 4.0GHz, 6C/12T), con 16GB DDR4 512GB M.2 NVMe SSD, 2 LAN, HDMI+DP+Tipo-C Triple Display UHD 4K@60Hz, Dual WiFi/BT 4.2. Oggi puoi pagarlo 286,89 euro, sfruttando il coupon di 60€ + il codice del 6% 65JFHD55 applicabile pigiando sul bottone “applica”.

NiPoGi AM06 PRO Mini PC: le caratteristiche

Mini PC NiPoGi AM06 PRO, la perfetta combinazione di prestazioni, flessibilità e portabilità. Alimentato dal processore AMD Ryzen 5 5500U Zen 3 (da 2,1 GHz a 4,0 GHz, cache L3 da 16 MB, TDP da 15 W). Preinstallato un potente processore a 12 thread a 6 core, il mini computer offre potenti prestazioni grafiche e un’esperienza utente fluida come la seta. Dotato di design a doppia porte LAN (1G Gigabit Ethernet+2.5G Gigabit Ethernet), connessione più veloce e più stabile. Bluetooth 4.2 per streaming e download fluidi. Ventola NiPoGi ad alte prestazioni, tubo di calore in rame puro, design del condotto dell’aria ad ampia area, con chip di controllo silenzioso, dissipazione del calore silenziosa, prestazioni di dissipazione del calore aumentate del 40%.

Il piccolo PC è dotato di 16 GB di memoria DDR4, DDR4 a doppio canale, che può essere espansa fino a 64GB (2x 32 GB, fino a 3200 MHz) e 512GB M. 2 SSD NVME 2280 (espandibile fino a 2 TB), questo mini PC ha una potente capacità di ricarica per garantire che i tuoi dati vengano caricati in modo rapido ed efficiente. Il mini computer desktop supporta l’espansione SSD/HDD esterna da 2,5″ fino a 2TB, offrendo maggiori possibilità. Mini PC Ryzen 5 offrono prestazioni a triplo display con capacità di uscita 4K HD tramite porte HDMI, DP e tipo C, il tutto alimentato dalla potente scheda grafica AMD Radeon 7 Core 1800 MHz. Che tu stia navigando sul Web, utilizzando Microsoft Office o eseguendo applicazioni Adobe PR e PS impegnative, il desktop del PC offre una qualità dell’immagine eccezionale per aumentare facilmente la tua produttività. Il mini pc NiPoGi Windows 11 è dotato di 2 porte RJ45 Gigabit Ethernet, 1 DP, 1 HDMI 2.0, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 ingresso/uscita audio, 1 interfaccia TIPO C, che rendi il tuo ufficio e altri scopi senza barriere. Small PC supporta l’uso di più dispositivi e può essere utilizzato come server, apparecchiature di monitoraggio, apparecchiature per ufficio, monitor, proiettori e altre apparecchiature multimediali/aziendali.

