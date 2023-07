Scopri l'incredibile potenziale dell'Apple iPad 9 con lo sconto Amazon di 210€

Se sei alla ricerca di un tablet all’avanguardia, l’Apple iPad 9ª Generazione è ciò che fa al caso tuo. E oggi hai un motivo in più per sorridere, perché Amazon ha lanciato un’offerta speciale per questo incredibile dispositivo: la più importante creazione del grande Steve Jobs dopo l’iPhone la trovi a poco nel suo taglio da 64GB e nei colori Argento o Grigio siderale, visto che costa appena 399€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime, grazie alla promozione attualmente in corso. Lo sconto è del 34% e il risparmio di ben 210 euro.

Apple iPad 9ª generazione, (10,2″, Wi-Fi, 64GB) PREZZACCIO su Amazon

Accaparrarsi un iPad di nona generazione a un prezzo super interessante non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione. Questo fantastico iPad ha tutto quello che ci si aspetta da un prodotto di qualità, da uno splendido display retina da 10,2″ con True Tone a un chip A13 Bionic prestazioni super, con Neural Engine, per usare le funzioni di iPadOS 15 basate sul machine learning, come “Testo attivo”, per esempio.

Come se non bastasse ha anche una fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, una frontale da 12MP con ultragrandangolo e inquadratura automatica per selfie e scatti di gruppo ancora più belli, altoparlanti stereo, Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay.

Con un peso leggero e una batteria a lunga durata, l’iPad 9ª Generazione è perfetto per accompagnarti ovunque tu vada. Goditi la libertà di navigare in rete, guardare film, leggere libri e tanto altro ancora, senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. La connettività Wi-Fi ti permette di rimanere connesso ovunque ci sia una rete disponibile.

L’Apple iPad 9ª Generazione è molto più di un semplice tablet, è un portale verso un mondo di possibilità infinite. E oggi, grazie all’offerta esclusiva su Amazon, puoi avere tutto questo a un prezzo scontato. Approfitta dell’occasione e scopri quanto questo dispositivo può arricchire la tua vita, sia dal punto di vista della creatività che della produttività.

Non cincischiare quindi troppo per fare tuo questo gioiellino che ora costa poco su Amazon, visto che lo prendi ad appena 399€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime, grazie alla promozione attualmente in corso. Corri su Amazon e sfrutta l’offerta limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.