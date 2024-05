SCOSSONE IRRESISTIBILE su Amazon: il robot aspirapolvere Lefant N3 giù del 37%

Solitamente i robot aspirapolvere 2-in-1, cioè che aspirano la polvere e che lavano i pavimenti, possono essere parecchio costosi: quest’oggi, però, grazie a questa incredibile offerta di Amazon, il popolarissimo Lefant N3 è invece in vendita a un prezzo davvero niente male.

Sfruttando lo sconto immediato del 37%, infatti, l’elettrodomestico smart può essere tuo al prezzo di 239€ con tanto di consegna rapida e senza costi aggiuntivi di spedizione con i servizi Prime – parliamo di un risparmio complessivo di 140 euro.

Amazon ti sorprende con il 37% di sconto sul robot aspirapolvere Lefant N3

Lefant N3 monta un potente motore da 4000Pa che aspira senza problemi tutta la polvere dai pavimenti, compresi i peli dei tuoi animali domestici, mentre la batteria integrata ti assicura facilmente fino a 200 minuti di autonomia complessiva. Il serbatoio dell’acqua, sfruttando un singolare sistema di pulizia, permette al mocio di rimuovere facilmente anche le macchie più ostinate senza una seconda passata, mentre il sensore laser d-ToF analizza con attenzione l’ambiente circostante evitando eventuali ostacoli lungo il suo tragitto.

Non è affatto una cosa da tutti i giorni incappare in una offerta su Amazon di questa portata per il popolarissimo robot aspirapolvere multifunzione a marchio Lefant; fatti furbo, sfrutta i servizi Prime, e preparati a riceverlo direttamente a casa in 24 ore e senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.