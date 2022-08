Scrivania in ordine e non solo: organizer per cavi a soli 4€ (10pz)

Avere i cavi che penzolano dalla scrivania è un po’ un dramma, ti sposti con la sedie e te li trovi sotto le ruote rovinandoli e mandandoli in pensione ben prima del previsto. Oltre ad essere brutto a vedersi, non è funzionale ma per fortuna puoi rimediare con un semplice acquisto. Si tratta di questi organizer che costano poco e funzionano alla perfezione.

Su Amazon il prezzo è bassissimo: completa l’acquisto ora e porta a casa un set da diverse misure, con 10 pezzi in totale ad appena 4€. Vedi come non potrai più farne a meno.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Organizer per scrivania: come mettere a posto i cavi in un secondo

Questi organizer sicuramente li hai già visti. Se non ti sei mai approcciato, ti faccio sapere che sono un salvavita assicurato. Oltre al fatto che li puoi utilizzare letteralmente dove vuoi, grazie al pacco con più pezzi non devi fare secondi acquisti.

Hanno un lato con biadesivo già applicato quindi ti tocca scegliere soltanto il posto in cui appenderli. Fai bene attenzione: l’adesivo è così forte che non si staccherà con tanta facilità quindi pensaci bene.

In modo particolare, in confezione ne trovi:

2 pezzi orizzontali con 5 alloggiamenti ciascuno;

2 pezzi verticali con 4 alloggiamenti ciascuno;

due pezzi verticale con 2 alloggiamenti ciascuno;

2 pezzi tondi con 2 alloggiamenti ciascuno;

2 pezzi rotondi con un alloggiamento ciascuno.

Semplicissimi da utilizzare e comodissimo nella vita quotidiana. Scrivanie, comodini, in cucina o ovunque ti servano.

Non aspettare un secondo in più e completa l’acquisto al volo per portare a casa i tuoi organizer per cavi a soli 4€, collegati ora su Amazon. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.