Se hai bisogno di aiuto, Google arriva in tuo soccorso

Oltre a proteggere le comunicazioni e l’identità digitale dei suoi utenti, i dispositivi possono essere ancora più importanti in momenti critici come emergenze mediche o disastri naturali. E visto che ormai praticamente tutti hanno con sé almeno uno smartphone o uno smartwatch, Google ha pensato bene di integrare un’infrastruttura critica in Android come i servizi di localizzazione di emergenza (ELS) per aiutare i primi soccorritori a localizzare una persona in caso dovesse chiedere aiuto. Al momento ELS è stato lanciato in Bulgaria, Paraguay, Spagna e Arabia Saudita, ed è ora disponibile per oltre un miliardo di persone in tutto il mondo.

Google ti aiuta se sei in pericolo

Il sistema di allerta rapida di terremoto è già attivo in 25 paesi e quest’anno verrà lanciato in altre regioni ad alto rischio sismico in tutto il mondo. Quest’anno, inoltre, Google inizierà anche a collaborare con i partner per portare SOS Emergenza in Wear OS, per permettere agli utenti di contattare immediatamente un amico o un familiare fidato o chiamare i servizi di emergenza direttamente dal suo smartwatch.

Usare SOS emergenze

Passaggio 1: attivare SOS emergenze Google Aprire l’app Impostazioni del telefono. Toccare Sicurezza ed emergenza > SOS emergenze. Scegliere le tue impostazioni. Scegliere le azioni di SOS emergenze. Passaggio 2: usare il pulsante SOS emergenze Se si verifica un’emergenza e si ha bisogno dei servizi di emergenza, premere il tasto di accensione almeno 5 volte in rapida successione. Controllare le notifiche di trasmissioni di emergenza Importante: potete utilizzare questa impostazione per gestire determinati messaggi di emergenza, come allarmi in caso di calamità, notifiche di pericolo e allerte AMBER. Potete attivare o disattivare i tipi di avvisi, visualizzare quelli passati e controllare i suoni e la vibrazione. Aprire l’app Impostazioni del telefono. Toccare Notifiche > Allerte wireless di emergenza. Scegliere la frequenza con cui ricevere le allerte e le impostazioni da attivare. Se non riuscite a trovare App e notifiche, chiedete assistenza al produttore del dispositivo. Potete utilizzare questa impostazione per gestire determinati messaggi di emergenza, come allarmi in caso di calamità, messaggi di minaccia e allerte AMBER.