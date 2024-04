Sedia da gaming Oversteel, solo per veri Pro a metà prezzo!

Cosa fa di un gamer un vero gamer? Le skill? Certo? Un PC ninja da mille e una notte? Probabile. Un canale Twitch seguitissimo? Forse. Luci LED coloratissime dappertutto manco fossimo alla festa del santo patrono? Parrebbe di si… ma l’unica cosa che fa di un giocatore un vero gamer certificato è una bella sedia, anzi poltrona da gaming, comodissima e con tutti gli optional possibili! Oggi possiamo dismettere la rigidissima sedia della cameretta e comprare Oversteel ULTIMET, il posto migliore che accoglierà la vostra schiena, e lo farà massaggiandovi con uno sconto super MENO 50%, esatto prezzo dimezzato! Da 200 euro possiamo acquistarla spendendo quindi 100 euro!

Comoda, anzi comodissima!

La caratteristica principale di questa sedia da gaming Oversteel ULTIMET è la sua ergonomia, la schiena si adatta perfettamente alla forma dello schienale, per il massimo confort, ma sempre nell’ottica di una postura corretta. In tal senso seduta e schienale sono ben imbottiti, sappiamo bene quanto possano essere potenti certi rage quit!

Lo schienale inoltre ha in dotazione due piccoli cuscini, uno lombare e uno per la cervicale, un plus assoluto per le lunghe sessioni di gioco. E magari tra una sessione e l’altra per riposarsi Oversteel ULTIMET può essere reclinata di 180 gradi.

E visto che l’oggetto di quest’offerta è una poltrona da gaming professionale, i braccioli non sono fissi ma si possono spostare tanto in orizzontale quanto in verticale, in modo da rendere la posizione delle braccia e dell’avambraccio soprattutto, la più congrua possibile per utilizzare al meglio mouse e tastiera. E volendo possono essere anche ruotati per trovare la giusta postura quindi.

Parlando di specifiche secche Oversteel ULTIMET:

altezza massima 131 cm

lunghezza dello schienale 82 cm

larghezza dello schienale 55,5 cm

carico massimo 120 Kg

Oversteel ULTIMET è una poltrona da gaming per veri Pro, tanto comoda quanto “personalizzabile” per una seduta che garantisce confort e giusta postura. Lo sconto è eccezionale, META’ PREZZO, 100 euro invece che 200!

