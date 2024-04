SEGA Astro City Mini V, tutto il bello della sala giochi con sconto MENO 40 PER CENTO

Una sala giochi in casa è possibile? Si certo! Vi comprate un costosissimo cabinato vintage, lo fate restaurare e imbottire di giochi e poi magari non passa nemmeno per le scale! Meglio una soluzione più piccola ed economica, magari pensata per giocare ai mitici sparatutto a scorrimento verticale, quelli che chi ha qualche primavera di troppo dietro le spalle si ricorderà come causa principale di migliaia e migliaia di lire spese in gettoni sonanti. Si i giochi di una volta erano belli difficili! Oggi quel feeling e quelle sensazioni possiamo riprovarle acquistando il mini cabinato SEGA Astro City Mini V, che all’epoca, in versione maxi originale, era considerato la Ferrari dei cabinati da sala giochi! Ovviamente all’interno precaricati ci sono 22 videogiochi, 22 classici che metteranno alla prova i vostri riflessi e la memoria muscolare! E il prezzo! Super scontato MENO 40%. possiamo acquistare SEGA Astro City Mini V spendendo 119 euro!

Come in sala giochi

SEGA Astro City Mini V è piccolo, è un replica perfetta del mitico cabinato SEGA, con uno schermo verticale di 4,6 pollici e con una plancia con 6 pulsanti. Nonostante le piccole dimensioni è discretamente comodo, anche le mani grandi possono giocarci senza problemi, grazie anche ad uno stick dotato di microswitch decisamente preciso. Inutile dire che è dotato di uscita HDMI per poterlo collegare alla TV!

La scelta dei giochi è stata fatta con grande cura, ci riportano perfettamente negli anni ’80 e ’90, quando le sale giochi erano luoghi mitici, magari fumosi e malfamati, ma pieni di fascino dove poter giocare ai videogames più belli e all’avanguardia in circolazione.

Ecco la lista dei giochi: Moon Cresta, Zaxxon, Super Zaxxon, Terra Cresta, Cosmo Police Galivan, Action Fighter, Truxton, Wrestle War, Fire Shark, Raiden, Out Zone, Sonic Wings, Truxton II, Dogyuun, Desert Breaker, Batsugun, Grind Stormer, Samurai Aces, Kingdom Grandprix, Gunbird, Strikers1945, Armed Police Batrider, Battle Bakraid Unlimited Ver.

Tanti capolavori e piccole perle all’interno di SEGA Astro City Mini V, che oggi possiamo comprare con uno sconto del 40%, solo su Amazon!

