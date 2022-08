Segway Ninebot F40: sconto folle di oltre 100 euro su Amazon

La mobilità elettrica negli ultimi anni è cresciuta notevolmente. Che siano veicoli a due ruote, tre ruote o quattro ruote e più, c’è una vasta scelta di questa tipologia di veicoli. Molto probabilmente i monopattini elettrici sono i veicoli più diffusi per muoversi velocemente in città, in maniera green. Infatti vista la loro popolarità, sono tantissime le aziende che si sono lanciate in questo settore nell’ultimo periodo. Tra tutte queste ce ne sono alcune che spiccano in particolare, essendo state tra le prime a costruire monopattini elettrici. Segway è tra i marchi più famosi del settore e uno dei suoi monopattini di punta, il Ninebot F40 è oggi in offerta su Amazon ad un prezzo strabiliante di soli 524,00 €, uno sconto superiore ai 100 euro rispetto al prezzo di base.

Segway Ninebot F40: sinonimo di qualità e affidabilità

Se volete acquistare un monopattino elettrico, ma non sapete quale modello scegliere vista l’ampia gamma a disposizione oggi sul mercato, noi vi consigliamo di approfittare di questa fantastica offerta sul Segway Ninebot F40 che è tra i più venduti. Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali di questo monopattino elettrico:

Design accattivante e struttura robusta;

Autonomia di 40 km;

Velocità massima di 25 km/h;

Tempo di ricarica circa 6 ore;

Nonostante questo monopattino sia in grado di raggiungere i 25 km/h, in Italia è consentito viaggiare a una velocità massima di 20 km/h su questi tipo di veicoli. Tuttavia vi possiamo garantire che Segway è sinonimo di qualità e garanzia nel mondo della mobilità elettrica a due ruote e infatti il Ninebot F40 è tra i modelli più venduti sul mercato. Secondo noi non potete perdere assolutamente questa offerta che porta il suo prezzo a soli 524,00 €. Affrettatevi prima che il prodotto vada il Sold Out con questo sconto di oltre 100 euro.

