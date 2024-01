Sembra un Ufo, ma è lo STREPITOSO Mouse Logitech wireless: controlli fino a 3 dispositivi contemporaneamente! Prendilo in OFFERTA

Logitech mx master 2s è uno straordinario mouse wireless, utilizzabile su qualsiasi superficie, scorrimento iperveloce, ergonomico, ricaricabile, controllo fino a 3 computer apple mac e windows, bluetooth/usb, colore grigio. Lo sconto è del 33% e lo paghi solo 79,90 euro!

Logitech mx master 2s: le caratteristiche

Controlla facilmente fino a tre computer con un mouse ed esegui il copia e incolla di testi, immagini e file tra l’uno e l’altro. Goditi un controllo perfetto su praticamente qualsiasi superficie, persino sul vetro, con una precisione massima di 4.000 DPI. Spessore minimo di 4 mm. Collegando il mouse MX Master 2S al computer con il cavo di ricarica micro USB, in soli tre minuti avrai energia sufficiente per un intero giorno di utilizzo. Una ricarica completa può durare fino a 70 giorni. La durata delle batterie varia a seconda dell’uso.

Scorri lunghi documenti o pagine Web più velocemente e facilmente con lo scroller in grado di adattarsi alla velocità e passare automaticamente dallo scorrimento con clic a quello ultraveloce. La speciale forma ergonomica e sagomata sostiene perfettamente la mano e il polso offrendo una posizione comoda e naturale. Movimento uniforme e preciso grazie ai pulsanti e allo scroller posizionati strategicamente. Il design del mouse è prodotto a partire da un modello originale realizzato con profilo sagomato. Contenuto della confezione: mouse, ricevitore Unifying, cavo micro USB per la ricarica, documentazione per l’utente.

