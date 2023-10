Sennheiser HD 450Se, le cuffie TOP DI GAMMA con Alexa a PREZZO IMBATTIBILE

Le cuffie Sennheiser HD 450Se, sono una delle ultime produzioni della storica azienda tedesca che da quasi 80 anni produce in primis per l’industria musicale. Successori della popolare linea HD 500, sono la scelta ideale per quell’utenza che cerca il giusto equilibrio tra qualità costruttiva e prestazioni.

Queste cuffie sono over-ear, con il padiglione che copre interamente i condotti uditivi, avvolgendo completamente le orecchie per un immersione sonora totale. Acquistale su Amazon a soli 79€ invece di 199,99€, col 60% di sconto e le spedizioni gratis via Prime.

Qualità da studio: le cuffie Sennheiser HD 450Se

Dotate di trasduttori proprietari Sennheiser, queste cuffie hanno un design progettato per incanalare le onde sonore direttamente nelle tue orecchie, chiamato “Ergonomic Acoustic Refinement” (E.A.R). Con il loro design moderno ed elegante, sapranno essere al centro dell’attenzione in qualsiasi ambiente si trovino.

Queste cuffie hanno una risposta in frequenza che varia da 14 – 26.000 Hz con un impedenza di 50 ohm e una distorsione armonica inferiore al 0.2%, che tradotto in soldoni vuol dire che non dovrai preoccuparti di perdere alcun dettaglio della scena sonora, garantendoti un’esperienza completa a 360 gradi. Inoltre con il loro design aperto in combinazione con i trasduttori proprietari, sono in grado di restituirti un’esperienza sonora con bassi profondi.

Le Sennheiser hanno grandi e morbidi padiglioni rimovibili, che unite all’archetto imbottito, possono offrire un comfort di ascolto eccezionale anche per lunghi periodi di tempo. Il loro cavo staccabile da 3 metri con una jack da 3.5 mm a 6.3 mm, oltre a rendere le cuffie facilmente riparabili, le rendono perfette per utilizzarle con qualsiasi dispositivo di home entertainment. E allora non esitare: corri ad accaparrartele su Amazon a soli 79€ invece di 199,99€, col 60% di sconto e le spedizioni gratis via Prime.

