Sessioni di gioco al TOP con il Mouse da Gaming Logitech SCONTATISSIMO

Se sei un appassionato di videogiochi, non puoi assolutamente farti scappare l’offertona sul Mouse da Gaming Wireless Logitech G305! Oggi è disponibile su Amazon a soli 36 euro con un mega sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Mouse da Gaming Wireless Logitech G305: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse da Gaming Wireless Logitech G305 è dotato di un sensore ottico che offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming grazie all’ IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI.

La tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce ti offre un’esperienza di gioco senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms. Inoltre vanta un’estrema durata della batteria: basti pensare che offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA!

Il design è super leggero e meccanico efficiente infatti pesa solo 99 ‎grammi per un’elevata manovrabilità così da rendere le sessioni di gioco molto più fluide in qualsiasi occasione.

Inoltre la forma resistente, leggera e il ricevitore nano USB integrato rendono G305 un ‎ottimo mouse per desktop, e anche un eccellente mouse per computer portatile per giocare ‎ovunque. Potrai inserire questo gioiellino in borsa, nello zaino o in valigia così da averlo sempre con te per ogni evenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.