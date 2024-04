Set Bosch con 103 PUNTE per trapano a MENO DI 20 EURO: offerta UNICA

Se sei un appassionato di lavori fai-da-te e bricolage, non farti scappare l’offerta su un kit che devi assolutamente avere in garage! Si tratta del Set Bosch Professional con Bit di avvitamento e 103 Punte, oggi è disponibile a soli 19 euro grazie ad un coupon di sconto di 5 euro da applicare al momento dell’ordine.

Set Bosch Professional con Bit di avvitamento e 103 Punte: tutte le modalità di utilizzo

Il Set Bosch Professional con Bit di avvitamento e 103 Punte è un vero e proprio must have per chi è appassionato di lavori fai-da-te.

Gli attrezzi sono compatibili con tutti i trapani cordless o a filo, per l’utilizzo portatile o fisso, con sistema a codolo cilindrico, nonché avvitatori a impulsi.

Le punte sono particolarmente indicate per la foratura di ogni tipologia di materiale. Per la foratura di legno dolce o duro, truciolato, compensato o piastre in MDF, l’ideale è una punta elicoidale per legno: presenta una punta di centraggio che consente un preciso allineamento.

Per la foratura di ferro, acciaio, rame, ottone o alluminio è ideale una punta per metallo. Essa è composta principalmente da HSS (High Speed Steel) è anteriormente ha una forma conica. Mentre per la foratura di materiali duri come pietra naturale o granito è indicata una punta per pietra o calcestruzzo. Possiede una punta in metallo duro ed è principalmente realizzata in acciaio per utensili o al carbonio.

