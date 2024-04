Set da 100 ATTREZZI per lavori FAI-DA-TE mai stato ad un PREZZO COSI' BASSO

Hai la passione per i lavori fai-da-te e il bricolage? Allora non farti scappare la promozione lanciata da Amazon sul Set di utensili per riparazione casa da 100 pezzi DEKO, oggi disponibile a soli 39 euro grazie ad un coupon di sconto di 10 euro da applicare al momeno dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere il kit domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Set di utensili per riparazione casa da 100 pezzi DEKO: tutte le modalità di utilizzo

Il Set di utensili per riparazione casa da 100 pezzi DEKO è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di lavori fai-da-te e bricolage.

Tutti gli attrezzi sono forgiati da acciaio di alta qualità e rifiniti in cromo lucido che garantiscono resistenza, durata e protezione anticorrosione. Il kit contiene gli strumenti necessari per la maggior parte delle piccole riparazioni e progetti fai-da-te di base in casa.

Nello specifico è un set multifunzionale con una combinazione di una varietà di strumenti di base come cacciaviti di precisione, martelli, metro a nastro, pinze e così via. Ha anche una doppia chiave a cricchetto doppia funzione e una chiave a bussola.

Tutti i pezzi sono alloggiati in una pratica custodia soffiata per una facile conservazione ed una massima portabilità. In più, la custodia nera rende il kit resistente alla sporcizia e all’usura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.