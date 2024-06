Set da 2 Cavi di ricarica SUPER RESISTENTI per iPhone a SOLI 8 EURO

Se vuoi ricaricare il tuo iPhone in modo super rapido e sicurissimo, affrettati e cogli al volo l’offertona di oggi di Amazon! Al momento il Set da 2 Cavi di ricarica per iPhone Lemsen è disponibile a soli 8 euro con uno sconto conveniente del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere gli articoli domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione davvero conveniente!

Set da 2 Cavi di ricarica per iPhone Lemsen: modalità di utilizzo

I Cavi di ricarica per iPhone Lemsen sono compatibili con tutti i dispositivi lightning, inclusi tutti i modelli di iPhone, compreso l’ultimissimo sistema iOS.

Il gadget è costruito con il terminale C89 di aggiornamento di Apple e il chip intelligenteche permette una maggiore resistenza nel tempo. In più ha superato la certificazione MFi per garantire una ricarica sicura del tuo dispositivo, quindi funziona bene come il cavo originale della Apple.

Supporta la ricarica rapida (fino a 2,4 A di corrente) e impedisce al contempo il surriscaldamento e il sovraccarico. Con questo cavo è possibile anche il trasferimento di dati fino a 480 Mbps e i file di grandi dimensioni da 1G possono essere completati in 24 secondi.

Lo speciale design del connettore SR ha superato 15000 test di flessione per aumentare la protezione e la durata. Inoltre è composto da custodia in alluminio e rivestimento in PVC, quindi risulta anche più resistente del cavetto originale Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.