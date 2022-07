Set da SUP con tavola da surf gonfiabile, pagaia e zaino: mai così convenienti

Si chiama SUP, acronimo di Stand up paddle. Ed è una delle discipline più amate da chi pratica sport in acqua. A metà strada fra canoa e surf, permette di “passeggiare” su laghi, fiumi e mare stando in piedi su una grossa tavola e remando con l’apposita pagaia. E questo kit è davvero eccezionale perché ci trovi tutto quello che ti serve per divertirti, e non costa nemmeno tanto, considerando quanto costano singolarmente in negozio.

SUP gonfiabile classico, stabile e maneggevole, è pronto all’uso, fornito di tutti gli accessori per entrare in acqua. Facile da gonfiare e trasportare, pronto in pochi minuti, e disponibile in diverse taglie, adatto a tutti i livelli di esperienza. I paddle board gonfiabili (SUP) sono adatti a tutti i livelli di abilità per divertirsi, esplorare o avventurarsi in aree acquatiche.

Set da SUP, prezzo WOW

La tavola da paddle gonfiabile è realizzata in schiuma resistente e pagaia antiscivolo. La costruzione a due strati rende questa tavola da surf gonfiabile resistente e durevole. La tavola con una capacità di carico di 150 kg è adatta a persone di diverse abilità e con tutte le condizioni atmosferiche. La lunghezza e il rapporto della tavola offrono un’eccellente scorrevolezza per il cross-walking, il fitness, la pesca e l’esplorazione.

Questo resistente gonfiabile ti dà la sensazione di una tavola rigida senza sacrificare stabilità o prestazioni. Questi vantaggi rendono il paddle boarding un’ottima opzione per principianti eed esperti. In acqua è possibile appoggiare la borsa o lo zaino in modo sicuro sulla tavola. La tavola da paddle viene fornita con una leggera palette in alluminio, che è facile da montare e regolare a piacimento in base alle proprie dimensioni. Questa tavola da stand up è adatta per paddle, yoga, escursioni, pesca, surf in acqua. Con gli anelli a D aggiornati, il guinzaglio sicuro, il vano di carico e gli accessori premium, è adatto a qualsiasi condizione.

Cressi viene fondata ufficialmente nel 1946 dai fratelli Egidio e Nanni, entrambi spinti da una forte passione per il mare, realizzarono alcuni tra i progetti più innovativi della subacquea. Oggi l’azienda Cressi sviluppa e innova prodotti grazie a più di 70 anni di esperienza, ancora spinta dalla stessa passione di un tempo. Una garanzia di qualità, dunque. Approfitta del prezzo vantaggioso, e compra questo set fornito di tutti gli accessori a soli 243€. Lo trovi su Amazon con le spedizioni gratuite e sicure di Prime.

