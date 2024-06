Set di Cacciaviti di Precisione 24-in-1 a SOLI 14 EURO: l'affare è IMPERDIBILE

Sei un appassionato di lavori fai-da-te e di bricolare? Abbiamo per te un must-have che non puoi non avere nel tuo kit di attrezzi! Si tratta del Mini Set di Cacciaviti di Precisione 24-in-1 HOTO, oggi disponibile su Amazon a soli 14 euro con uno sconto del 23% ed un ulteriore coupon del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, questo doppio sconto eccezionale potrebbe terminare da un momento all’altro!

Mini Set di Cacciaviti di Precisione 24-in-1 HOTO: i componenti e le modalità di utilizzo

Il Mini Set di Cacciaviti di Precisione 24-in-1 HOTO è composto da 12 punte a doppia estremità ordinatamente riposte in un astuccio magnetico abilmente nascosto all’interno del manico del cacciavite. Quando inserisci una punta nello slot magnetico, si blocca in posizione con un soddisfacente suono di “click”, rendendo facilissimo cambiare le punte per cacciavite ed eliminando il rischio di perderle.

La modalità di utilizzo è, quindi, semplicissima in quanto è possibile montare e smontare rapidamente ogni tipo di piccola vite in pochi secondi. Il kit è deale per la munutenzione di gadget tech come orologi, cellulari, tablet, laptop, fotocamere, radio, computer e console per giochi, ma anche per riparare occhiali, giocattoli, sveglie, gioielli, macchine da caffè o strumenti musicali.

Si caratterizza per un esterno metallico elegante e lucidato con cura, realizzato con materiali di alta qualità e rivestito con una finitura ecologica al nichel per prevenire la ruggine. Inoltre, le sue punte sono fatte di robusto acciaio legato S2 che raggiunge una durezza impressionante di 60HRC, garantendo sia un’estetica accattivante che una durabilità solidissima.

