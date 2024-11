Set LEGO Piante Grasse Artificiali: idea regalo per Natale a mini prezzo (-20%)

Stai già pensando ai prossimi regali di Natale? Ecco per te un’idea che farà impazzire amici e parenti! Si tratta del Set LEGO Icons Piante Grasse Artificiali che, in occasione della Settimana del Black Friday, è disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto top del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Set LEGO Icons Piante Grasse Artificiali: design irresistibile per un regalo perfetto

Il Set LEGO Icons Piante Grasse Artificiali è un’idea regalo perfetta ed originale per gli appassionati di modellismo e non solo.

Questo kit di modellismo per adulti include 9 piccole piante artificiali, da costruire in mattoncini, che imitano le piante grasse, ognuna nel suo piccolo contenitore realizzato sempre con le tipiche costruzioni LEGO. Ogni pianta finta ha forme, trame e colori diversi, in modo da poter catturare l’aspetto e la bellezza delle vere piante grasse, ma senza necessità di manutenzione.

Si tratta di un vero e proprio elemento di arredo e, tra l’altro, potrai personalizzarlo a tuo piacimento dividendo anche le piante in piccoli gruppi o collocandole separatamente per arredare il salotto, la camera da letto o l’ufficio.

Oltre ad essere davvero bello da vedere, questo kit garantisce anche un’esperienza rilassante e creativa durante tutte le fasi di costruzione da condividere con amici o parenti grazie anche ai tre libretti delle istruzioni separati inclusi nella confezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.