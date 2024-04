Set Pokemon Destino di Paldea IN OFFERTA: il bundle per le CARTE MIGLIORI

“Gotta catch ‘em all” è lo storico slogan che da anni accompagna Pokemon, uno dei franchise più di successo della storia. Una frase che negli anni ha assunto sempre più valore, e oggi può venire applicata anche al mondo del collezionismo. Il numero di persone che vuole avere con sé sempre più carte cresce di giorno in giorno, ed ecco dunque che molti valutano l’investimento per avere dei ritorni economici. Se stai cercando dei nuovi set da pagare a prezzo d’occasione, allora eBay ha la promo per te. Sol oggi trovi il set Destino di Paldea a soli 113,90 euro. Nuovo e sigillato, ti verrà consegnato entro 48 ore massimo. Fallo tuo ora, potresti trovare delle carte rarissime e che valgono oro.

Set Pokemon Destino di Paldea: il bundle perfetto per trovare le carte più rare

Questo fantastico bundle ti darà modo di avere le migliori carte Pokemon a tua disposizione, da poter collezionare o mettere in vendita per avere un ritorno economico. All’interno del contenuto troverai infatti 1 set allenatore fuoriclasse e un minibox con 6 pacchetti Pokemon 151. Per un’occasione da non lasciarsi sfuggire, considerando quanto successo stia avendo l’espansione Scarlatto e Violetto.

Entrando nel dettaglio, nel box sono disponibili nove buste dell’espansione Destino di Paldea, una carta promozionale di Mimikyu e 65 bustine protettive. Inoltre, avrai dalla tua 45 carte Energia del GCC Pokemon, una guida giocatore per l’espansione Destino di Paldea e sei dadi segnalino danno. Il tutto insieme ad un dado lancia-moneta valido per le gare, due segnalino delle condizioni speciali in plexiglas, un cofanetto da collezione con quattro divisori e una carta codice per il Gioco di Carte Pokemon Live. Il bundle da 6 pacchetti 151 contiene invece 6 bustine sigillate.

Acquista subito il bundle, è un’occasione d’oro per trovare le carte che stavi cercando da tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.