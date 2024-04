Shelly Plus 2PM, la confezione da 2 è RIBASSATA al MINIMO STORICO (37€)

Vuoi rendere la tua casa più intelligente e automatizzare le tapparelle? Shelly Plus 2PM è la soluzione perfetta per te! Questo interruttore smart a relè ti offre il controllo completo tramite Wi-Fi e Bluetooth, con ben 2 canali e un pratico misuratore di potenza integrato. E la notizia ancora più entusiasmante? Ora puoi averlo con uno sconto del 37%, a soli €37,90 invece del prezzo originale di €59,90. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare la comodità e l’efficienza nella tua casa a un prezzo così conveniente!

Shelly Plus 2PM, dettagli e specifiche tecniche

Shelly Plus 2PM è un concentrato di tecnologia e funzionalità. Grazie alla sua compatibilità con Alexa e Google Home, potrai controllare le tue tapparelle con semplici comandi vocali.

Immagina di poter dire “Alexa, alza le tapparelle del soggiorno” mentre sei ancora comodamente a letto. Oppure di programmare l’apertura e la chiusura automatica in base alle tue esigenze e ai tuoi orari. Con l’app dedicata per iOS e Android, avrai il pieno controllo ovunque tu sia, anche fuori casa.

Ecco le specifiche tecniche principali di Shelly Plus 2PM:

Alimentazione 110-240V AC Consumo energetico <1W Carico massimo 16A per canale Potenza massima 3500W per canale Wi-Fi 2.4GHz (802.11 b/g/n) Bluetooth 5.0 Dimensioni 42x36x17 mm

Approfitta subito dello sconto del 37% su Amazon!

Non perdere l’occasione di rendere la tua casa più smart e confortevole con Shelly Plus 2PM. Grazie alla sua installazione facile e alla piena compatibilità con i principali assistenti vocali, potrai goderti il comfort dell’automazione delle tapparelle in un attimo.

E con il 37% di sconto, questo è il momento perfetto per fare l’acquisto. Non aspettare che l’offerta scada, aggiungi Shelly Plus 2PM al tuo carrello su Amazon oggi stesso e inizia a vivere in una casa più intelligente e comoda!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.