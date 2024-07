Si, Galaxy S25 Plus si farà, smentito il rumor di ieri

Ieri si era sparsa la voce che la nuova linea di Samsung Galaxy S25 non avrebbe avuto il modello Plus, o + che dir si voglia. L’incomprensione, possiamo chiamarla così oggi, era nata con un articolo di Android Headlines. Il rumor sulla cancellazione del Galaxy S25 Plus proveniva da un database IMEI che la testata giornalistica ha consultato spesso ultimamente e sempre fonte di notizie attendibili. In questo database non compariva il Galaxy S25 Plus, e la sua assenza era stata interpretata come un segnale che il dispositivo non sarebbe stato lanciato affatto. Un unicum visto che da anni la linea S ha sempre avuto in listino un modello Plus. Ma pare non esser così.

A smentire il rumor ci ha pensato GalaxyClub, da sempre fonte affidabile per tutto quello che riguarda Samsung. GalaxyClub aveva già menzionato l’S25 Plus in un precedente articolo sui moduli fotografici della nuova linea 25, e ora aggiunge che il dispositivo è in fase di sviluppo. Come prevedibile, avrà il numero di modello SM-S936, posizionandosi tra l’S25 (SM-S931) e l’S25 Ultra (SM-S938). Non è chiaro perché Galaxy S25 e S25 Ultra siano presenti in questo database IMEI mentre l’S25 Plus no, ma potrebbe semplicemente dipendere dal fatto che il lancio ufficiale di questi nuovi dispositivi è previsto tra diversi mesi. Se il primo rumor fosse confermato, nonostante la smentita di fatto di GalaxyClub sarebbe un taglio davvero inconcepibile visto gli ottimi numeri fatti riscontrare da S24 Plus, superando le vendite di S23 Plus di un sostanzioso 8%.