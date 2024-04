Sistema altoparlanti Logitech in PROMO BOMBA: solo ora al MINIMO STORICO

Vuoi dare la svolta definitiva al tuo impianto audio in casa? Allora questa promo bomba appena lanciata da Amazon e disponibile solo per poco non puoi proprio fartela sfuggire. Il fantastico sistema di altoparlanti targato Logitech è disponibile al minimo storico, con un prezzo finale di 245,99 euro. Per un ribasso totale pari al 39% rispetto ai 399,99 euro di listino. Perfettamente compatibile sia col tuo PC che con console, TV, smartphone e tablet, ti farà immergere in un’esperienza tutta nuova grazie all’audio Dolby Surround certificato. Non fartelo scappare e fallo tuo, è l’occasione irripetibile.

Sistema altoparlanti Logitech: il miglior audio con una potenza senza freni

Si tratta di un sistema di altoparlanti senza limiti, ideato da Logitech e messo a disposizione di tutti coloro che vogliono godere di un’esperienza sensoriale unica nel suo genere. Composto da casse cablate 5.1 Surround Sound, ti permetteranno di godere di una potenza di 1000 Watt di picco e 500 watt RMS. Per un audio ricco come non mai e bassi profondi. Potrai percepire ogni minimo dettaglio, proprio come se fossi al cinema. Non manca la certificazione THX per l’impianto stereo 5.1, che ti darà modo di vivere un’esperienza unica di riproduzione film e musica. Per una qualità che nulla ha da invidiare agli studi professionali.

Progettato per decodificare colonne sonore Dolby Digital e DTS, questo sistema sarà l’ideale per un surround che ti farà sentire circondato dalle tracce in riproduzione. La configurazione è versatile e può adattarsi perfettamente alle tue esigenze. Grazie al supporto completo per l’ingresso simultaneo di diversi dispositivi compatibili come il PC, le console, le TV, i lettori Blu-Ray e DVD, gli smartphone, gli impianti stereo e via dicendo. Troverai nella confezione anche un telecomando wireless, così da poter regolare tutto comodamente dal divano.

Sfrutta subito lo sconto e fai tuo tutto questo col minimo storico, per un risparmio totale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.