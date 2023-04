Sky box con 3 Mesi di Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport a 27€: offerta BOMBA Amazon

Sky box, ovverosia l’offerta dedicata ai nuovi clienti Sky è in offerta su Amazon a soli 27€. A questo prezzo, infatti, potete assicurarvi un pacchetto davvero molto sostanzioso e per qeusto interessante che vi che permette di vedere o regalare 3 mesi di Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport e tutta l’esperienza Sky Q. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Sky box, l’offerta Amazon nel dettaglio

L’utilizzo del decoder e dei relativi servizi è molto semplice. Una volta collegato lo Sky Q incluso all’interno del box alla televisione attraverso l’ingresso HDMI, e poi alla presa della corrente, basta connetterlo ad internet tramite cavo ethernet per vedere subito i contenuti previsti dall’offerta scelta.

Tra questi c’è Sky TV con le serie TV italiane e internazionali, show per tutta la famiglia, documentari e news, Sky Calcio, con più di 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei, Sky Sport con UEFA Champions League (121 partite su 137 a stagione), UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis e il basket mondiale ed europeo con NBA, Turkish Airlines EuroLeague e 7DAYS EuroCup.

