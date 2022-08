Sky, 5 film da non perdere ad agosto 2022

Un rimedio efficace per proteggersi dal caldo di agosto è quello di barricarsi in casa e guardare qualche buon film, come quelli proposti da Sky questo mese. Ovviamente, saranno disponibili anche sulla piattaforma NOW, a cui è possibile sottoscriversi senza alcun vincolo e in qualsiasi momento.

Ma quali sono i migliori film su Sky ad agosto 2022? Di seguito ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste proprio lasciarvi scappare.

I migliori film su Sky ad agosto 2022

Dal film con Tom Holland tratto da un famoso videogioco per PlayStation a una commedia italiana in cui è protagonista Lillo. Ecco le pellicole da non perdere su Sky questo mese!

Frammenti dal Passato – Reminiscence

Già dal 1 agosto è possibile trovare nel palinsesto un film davvero interessante, incentrato su un investigatore privato della mente che naviga nel passato tramite ricordi perduti. La sua vita cambia del tutto quando accetta di scoprire le ragioni della scomparsa di una nuova cliente. Dalla creatrce di Westworld un thriller senza limiti di tempo, in cui niente creerà più dipendenza del passato.

Cry Macho – Ritorno a Casa

L’8 agosto è il momento di Clint Eastwood, con il suo Cry Macho – Ritorno a Casa. La pellicola ruota attorno a un’ex stella del rodeo che accetta il lavoro di riportare a casa dal Messico un giovane ragazzo. L’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente impegnativo, durante il quale il cavaliere insegna al ragazzo cosa significa essere un uomo buono.

Il talento di Mr. C.

Dal 15 agosto la commedia d’azione con protagonista Nicolas Cage nei panni di se stesso, che si ritrova in una situazione in cui diventa un vero eroe come quelli che spesso ha interpretato sullo schermo. Un film che celebra in un certo senso la carriera dell’attore, dato che la trama decolla quando Cage, reclutato da una agente della CIA, è costretto ad essere all’altezza della propria leggenda incanalando i suoi personaggi più iconici e amati sullo schermo per salvare se stesso e i suoi cari.

Gli idoli delle donne

Il 22 agosto, invece, è il turno di una commedia agile e garbata all’italiana, con personaggi principali Lillo, Greg e Corrado Guzzanti. La divertente storia si focalizza su Filippo, un’avvenente gigolò, desiderato da tantissime donne solo per il suo corpo. Tuttavia, l’uomo non eccelle in brillantezza. Un giorno, dopo un incidente di macchina, si ritrova trasformato in un omino bruttarello, e nessuna vuole più le sue attenzioni. Dovrà quindi imparare ciò che serve per conquistare le donne a dispetto del proprio aspetto fisico.

Uncharted

Allo scadere del mese, per essere precisi il 29 agosto, è il turno di Uncharted, action movie con protagonista Tom Holland ispirato all’omonimo videogioco PlayStation. Nathan Drake e il suo arguto partner Sully si imbarcano in un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, con l’obiettivo di scovare “il più grande tesoro mai trovato”. Gli indizi potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

