Sky, 5 serie TV da non perdere ad agosto 2022

Agosto 2022 è un mese importante per Sky (e la sua piattaforma NOW), perché ha per protagonista indiscusso lo spin-off di Game of Thrones. Da quando la serie si è conclusa, nel 2019, i fan attendono con ansia il ritorno dello show con questa produzione precedentemente annunciata.

Oltre allo spin-off non mancheranno altre serie TV interessanti ad allietare gli abbonati al servizio. Quali sono, dunque, le migliori serie TV su Sky ad agosto 2022? Di seguito ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Le migliori serie TV su Sky ad agosto 2022

Dallo spin-off di GoT incentrato sui Targaryen a un nuovo show con il premio Oscar Alicia Vikander, ecco cosa vedere questo mese.

Irma Vep

Alicia Vikander interpreta Mira, star del cinema americano in crisi che arriva in Francia per vestire i panni di Irma Vep in un remake del classico del cinema muto francese Les Vampires. Tuttavia, personaggio e interprete inizieranno presto a confondersi, cambiando la vita della protagonista. Lo show sarà disponibile a partire dal 3 agosto.

Nurses 2

La seconda stagione di Nurses sarà disponibile dall’8 agosto per raccontare nuove avventure professionali e romantiche dei cinque neo-infermieri del St. Mary’s Hospital di Toronto. I fan dei medical drama potranno quindi immergersi in nuovi delicati casi clinici e appassionanti storie d’amore, mentre la nuova direttrice infermieristica dovrà rimettere in piedi il St. Mary’s dopo lo scandalo della prima stagione.

Progetto Lazarus

Il 12 agosto approda nel palinsesto un avvincente action thriller in cui Paapa Essiedu veste i panni di George, l’ultima recluta di una squadra di agenti che impediscono la fine del mondo azzerando il tempo, Progetto Lazarus. Tuttavia, quando viene uccisa la donna che ama e i suoi colleghi rifiutano di usare il loro potere per salvarla, il protagonista mette in atto un piano che rischia di distruggere il mondo.

House of The Dragon

Il giorno più atteso dagli abbonati Sky è indubbiamente il 22 agosto, quando approda nel catalogo, in contemporanea assoluta con il debutto su HBO, il prequel della serie cult Game of Thrones. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, è ambientata duecento anni prima degli eventi narrati nella serie madre, per soffermarsi sull’inizio della fine della casata dei Targaryen. In particolare, House of The Dragon racconterà gli eventi che hanno portato alla guerra civile nota come “La Danza dei Draghi”, per poi puntare i riflettori sul conflitto stesso. Lo show debutterà in versione originale in contemporanea con l’uscita negli USA e una settimana dopo sarà disponibile la versione doppiata in italiano.

Paradiso

Dal 23 agosto sarà disponibile una nuova serie originale tedesca ambientata tra le favelas brasiliane e New York, Paradiso (Funeral For A Dog), che offre una profondità esplorazione sul concetto di amare e del senso di colpa stagliata su uno sfondo internazionale. Quando infatti il giornalista Daniel visita il romanziere Mark nella sua isolata dimora sul lago di Lugano, viene coinvolto dal passato misterioso dell’uomo e rimane invischiato in un triangolo amoroso che abbraccia l’intero Pianeta.

