Sky, 5 film da non perdere a novembre 2022

Non un mese così ricco di film su Sky, quello di novembre 2022. In ogni caso il palinsesto prevede qualche uscita interessante per gli appassionati di cinema, quindi possono star tranquilli.

Quali sono, allora, i migliori film su Sky a novembre 2022? Di seguito ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare.

I migliori film su Sky a novembre 2002

Dalla recente pellicola dedicata a Batman a un lungometraggio animato per tutta la famiglia, ecco cosa guardare questo mese!

Hopper e il Tempio Perduto

Il 4 novembre apre le danze Hopper e il Tempio Perduto, film d’animazione che ha per protagonista una giovane lepre il cui desiderio è quello di diventare un grande avventuriero come suo padre adottivo, il re Peter. Quando il malvagio zio Lapin fugge di prigione e minaccia di rovesciare il regno, il ragazzo decide di imbarcarsi in una corsa contro il tempo, accompagnato da Abe la tartaruga e Meg la puzzola. La pellicola confeziona un viaggio ricco di emozioni, ma in primis si rivela una storia di crescita e amicizia per grandi e piccoli.

Secret Love

Il 5 novembre tocca invece a Secret Love debuttare. Si tratta di un adattamento fatto su misura per il pubblico innamorato di Downton Abbey: Jane Fairchild è una cameriera di umili origini che ha una relazione segreta con il benestante Paul Sheringham, promesso sposo di Emma Hobday, una ragazza del suo stesso ceto sociale.

A magical Journey

Altro film per grandi e piccoli, ma stavolta non d’animazione, quello disponibile dal 11 novembre. A magical Journey segue la storia di Polina, un’orfana di 11 anni che vive con la zia dispettosa e il cugino malvagio, i quali pensano solo alla sua eredità. Nel giorno del suo compleanno, la ragazzina scappa di casa alla ricerca della verità sulla sua famiglia e scopre un mondo magico.

The Batman

Robert Pattinson veste i panni di Batman in questo nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro. Diretta da Matt Reeves, questa nuova rivisitazione in chiave più dark vede come antagonista l’Enigmista, un folle serial killer che inizia a uccidere le principali figure politiche di Gotham City. Bruce Wayne inizia così a indagare sulla corruzione in città, mettendo in discussione anche il coinvolgimento della sua famiglia. La pellicola è disponibile dal 14 novembre.

The Lost City

Infine, il 28 novembre è il turno di The Lost City. Una commedia sopra le righe e femminista, incentrata sulla scrittrice Loretta Sage. La donna scrive di luoghi esotici nei suoi famosi romanzi d’avventura con un bellissimo modello di copertina, Alan. Mentre è in tournée per promuovere il suo nuovo libro, tuttavia, viene rapita da un eccentrico miliardario.

A proposito dei contenuti in uscita, ecco le serie TV da vedere a novembre 2022 su Sky.