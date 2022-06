Sky, 5 serie TV da non perdere a giugno 2022

Sky (insieme alla sua piattaforma NOW) ha in programma di distribuire alcune serie TV interessanti a giugno 2022, per accontentare i suoi abbonati.

Grandi nomi si annoverano infatti nel palinsesto di questo mese: quali sono, dunque, le migliori serie TV su Sky a giugno 2022? Ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire.

Le migliori serie TV su Sky a giugno 2022

Dalla docuserie HBO dedicata ai Lakers a un atteso true crime con Colin Firth e Toni Colette, ecco gli show imperdibili di questo mese.

Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers

Dal 2 giugno è disponibile una serie che permette agli spettatori di fare un tuffo nell’età dell’oro dell’NBA, quando i Lakers entrarono nella leggenda del basket mondiale. Già rinnovata per una seconda stagione, la serie si sofferma sul magico decennio di gesta, sportive e non, della squadra di Los Angeles, a partire dall’arrivo di Magic Johnson.

Run – Fuga d’amore

Per via di un patto stretto 15 anni prima, Ruby e il suo ex Billy mollano tutto per incontrarsi alla Grand Central Station al fine di imbarcarsi in un viaggio attraverso l’America. Una storia selvaggia, non convenzionale e ironica, con protagonisti Merritt Wever e Domhnall Gleeson. Lo show è disponibile dal 6 giugno.

The Staircase

L’8 giugno approda su Sky un interessante true crime con protagonisti Colin Firth e Toni Colette. Ispirandosi all’omonima docuserie del 2004, lo show racconta la storia di uno scrittore di gialli, Michael Peterson, accusato di aver ucciso a sangue freddo la moglie Kathleen, trovata morta in fondo alle scale di casa loro.

The Time Traveler’s Wife

Il 13 giugno è il turno di The Time Traveler’s Wife, serie interpretata da Theo James e Rose Leslie che narra la storia d’amore tra Clare Abshire e Henry DeTamble, un viaggiatore del tempo. Dopo aver incontrato un Henry venuto dal futuro quando era ancora bambina, Clare si imbatte di nuovo nel giovane nella biblioteca dove lavora e sostiene non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Tra i due nasce una storia d’amore complicata e magica.

Il villaggio dei dannati

Infine, il 17 giugno giunge nel catalogo l’adattamento moderno di un classico della fantascienza. Scritta e diretta da David Farr, Il villaggio dei dannati ha per protagonisti gli attori Keeley Hawes e Max Beesley. La trama ruota attorno a uno strano blackout elettrico che genera panico e fa perdere i sensi a tutti i residenti di Midwich, cittadina dell’Inghilterra meridionale. Per 12 ore la città è isolata, i telefoni non funzionano e nessuno può entrare o uscire dall’area. Quando tutto poi torna alla normalità, si scopre che ogni donna fertile del posto è rimasta inspiegabilmente incinta.

