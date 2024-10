Smart Monitor LG da 27": monitor e smart tv 2-in-1 in offerta top su Amazon

È ora di immergerti nei tuoi film e videogiochi preferiti con questo display di ultima generazione che oggi puoi portare a casa ad un prezzo stracciato! Si tratta dello Smart Monitor LG Full HD da 27″, al momento disponibile su Amazon a soli 149 euro con un mega sconto del 32%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Smart Monitor LG Full HD da 27″: specifiche tecniche e funzionalità

Lo Smart Monitor LG Full HD da 27″ riesce a combinare le prestazioni di un monitor tradizionale con quelle di una smart TV. In questo modo potrai rendere più smart il tuo lavoro da remoto e goderti al massimo l’intrattenimento quotidiano soprattutto grazie al sistema operativo webOS.

Lo schermo IPS Full HD offre innanzitutto immagini super realistiche dai colori vividi e i particolari minuziosi. In più hai a disposizione tantissime app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e tante altre, e puoi utilizzarle senza collegarti al PC.

Inoltre, sfruttando semplicemente il Wi-Fi o il Bluetooth, è possibile collegare il tuo smartphone o il tablet al monitore per poter guardare nella massima semplicità i tuoi contenuti preferiti tramite AirPlay 2 per dispositivi Apple, o Screen Share per dispositivi Android.

La modalità di utilizzo è resa ancora più semplice dall’app ThinQ attraverso la quale è possibile usare le principali funzioni del telecomando, come accensione/spegnimento, cambio di canali e ricerca di contenuti, direttamente dal tuo smartphone.

