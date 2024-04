Smart TV 40 pollici con Alexa: SUPER PROMO a 249 euro

Hai voglia di costruirti un vero e proprio angolo cinema all’interno del tuo salotto di casa? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa Amazon proponendoti l’ottima smart TV Hisense (modello 40E43KT) in offerta al sensazionale prezzo di soli 249 euro, con un ottimo 14% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Hisense.

Smart TV Hisense: una gioia per gli occhi

Partiamo col dire che nel caso dell’offerta proposta da Amazon si tratta del modello di smart TV da ben 40 pollici di diagonale, che ti consente di condividere così la visione anche da diversi metri di distanza con amici e famigliari. Grazie all’elevata definizione in Full HD avrai la possibilità di guardare film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo ad apprezzare anche il più piccolo dettaglio.

Molto apprezzata la compatibilità con i comandi vocali con Amazon Alexa, con cui potrai utilizzare la tua voce per aumentare o diminuire il volume, cambiare canale e tanto altro ancora, dicendo finalmente addio al telecomando fisico. Per non parlare del decoder del digitale terrestre DVB-T2 integrato, che ti permetterà di cominciare a vedere fin da subito i tuoi programmi televisivi preferiti, senza la necessità di acquistare ulteriori componenti aggiuntive.

Grazie alle porte HDMI presenti sul lato posteriore hai la possibilità di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo a godere al massimo dei videogiochi del momento. È perfino presente una modalità apposita, la Game Mode, che permette di ridurre al minimo i tempi di risposta, un parametro fondamentale soprattutto se giochi a titoli in multiplayer online, dove avere una buona reattività è condizione necessaria per portarsi la vittoria a casa.

Ti bastano poco più di 240 euro per portarti a casa una delle migliori smart TV per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai godere di ogni contenuto multimediale al meglio delle tue possibilità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questa smart TV Hisense (modello 40E43KT) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.