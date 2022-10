Scegliere un televisore smart non è così semplice, anche perché le proposte non mancano e si potrebbe facilmente perdere la bussola. Probabilmente ti trovi in questa precisa situazione, ed ecco perché voglio darti una mano: su Amazon c’è un’offerta a dir poco straordinaria sullo Smart TV QLED UHD 4K da 43 pollici di Hisense. Ti parlo di uno sconto del 34% che porta la spesa finale a 360 euro, irrisoria se si pensa a cosa mette sul piatto il televisore di cui è arduo ricordare il modello (43E78HQ).

Smart TV Hisense 43″ 4K: visione perfetta e il meglio dell’intrattenimento

Il televisore smart di Hisense è tra le proposte più gettonate del 2022. Vanta un pannello da 43 pollici con frequenza d’aggiornamento a 60Hz e risoluzione UHD 4K (3840×2160 pixel). È vero, questo lo abbiamo già detto, ma è necessario ripeterlo perché queste tre caratteristiche si sposano alla grande con altre tecnologie proprie di questo Smart TV.

Il Quantum Dot Colour rende tutto uno spettacolo: si tratta di una tecnologia che si traduce in oltre un miliardo di sfumature di vividi colori, senza compromettere la precisione. Ci sono poi da aggiungere il Dolby Vision, che esalta all’ennesima potenza sia i colori che i dettagli dei singoli frame, e le diverse modalità a cui affidarsi in base al contenuto trasmesso: sport, videogiochi, film e così via.

Per quanto riguarda il sistema audio, brilla la tecnologia DTS Virtual X. Hisense la presenta così, in modo sintetico ma chiaro:

La DTS Virtual X è una tecnologia avanzata, scalabile e versatile per creare un’esperienza audio coinvolgente. Grazie alla virtualizzazione e alla configurazione degli altoparlanti, si avrà la sensazione che il suono provenga dall’alto, proprio come in una sala cinematografica.

Passiamo infine allo spiccato lato smart di questo gioiellino Hisense: telecomando utilizzabile con i comandi vocali, condivisione dei contenuti dallo smartphone direttamente in TV, accesso One Touch e piattaforma VIDAA con pieno supporto a tutte le principali piattaforme di streaming. Ti basteranno pochi passaggi per guardare contenuti su Netflix, RaiPlay, Prime Video, YouTube, Disney+ e così via.

