Smart TV Hisense da 55 pollici a 260€ in meno con il doppio sconto Amazon

Vuoi goderti i tuoi film preferiti a casa ma come se fossi al cinema? Allora devi assolutamente provare la Smart TV Hisense da 55 pollici, oggi disponibile su Amazon a soli 389 euro grazie ad uno sconto del 23% e un ulteriore coupon del 22% da applicare al check-out.

Questo vuol dire che potrai risparmiare complessivamente ben 260 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Smart TV Hisense da 55 pollici: specifiche tecniche e funzionalità

La Smart TV Hisense da 55 pollici è un piccolo portento della tecnologia che permetterà di portare il cinema a casa tua.

Innanzitutto le tecnologie HDR Dolby Vision e l’Audio Dolby Atmos forniscono un realismo straordinario che è in grado di offrirti immagini più coinvolgenti che mai, facendoti sentire al centro dell’azione come non mai.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al controllo vocale da sfruttare con la modalità Hisense VIDAA Voice o con il telecomando intelligente che permette di gestire tutto attraverso la tua voce in ogni momento e in maniera super veloce.

Anche la connettività non è da meno: potrai, infatti, collegare qualsiasi dispositivo esterno con la connessione cablata o wireless di nuova generazione per avere a disposizione qualsiasi contenuto multimediale in un attimo.

