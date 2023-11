La Smart tv Hisense 40" finalmente in OFFERTA: in casa accontenta tutti!

Se stai cercando una smart tv che in casa possa accontentare un po’ tutti – chi gioca, chi guarda i prodotti in streaming, ecc. – questa offerta è ciò che fa per te! Parliamo infatti della smart tv Hisense 40″ HD 2023 40E43KT, con processore VIDAA U6, funzione Game Mode pensata per chi gioca ai videogame Play Station o Xbox, Controllo vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, con certificato lativù e Classe di efficienza energetica F, oltre a tante app streaming già pre-installate. Oggi è in offerta a 259 euro, grazie allo sconto del 10%! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, grazie al fatto che Amazon abbia prorogato la restituzione al 31 gennaio.

Smart tv Hisense 40″ 40E43KT: le caratteristiche

La Smart TV Hisense 40″ 40E43KT con risoluzione HD ha un pannello LCD, con Tuner DVB-T2 con funzionalità Game Mode per i video giocatori. Design Slim con cornici sottili e schermo di dimensioni maggiori, adatto a tutti gli ambienti domestici grazie alle dimensioni complessive pari a 8,5P x 90l x 51,5H cm. Sistema operativo VIDAA U6 con controlli vocali Alexa, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 piattaforme streaming tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, RaiPlay.

Il Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 lo rende compatibile alla più recente sintonizzazione, certificato lativù, HDMI 2.0. Ottimo sistema Audio immersivo DTS X con jack doppio. Ideale per tutta la famiglia, grazie alla modalità Sport per chi guarda eventi sportivi o, come detto, alla modalità Gaming per chi gioca.

