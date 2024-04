Smart TV LG 4K 43": APPROFITTA subito dello SCONTO su Amazon

Un televisore nuovo di zecca e super intelligente per il tuo soggiorno o la tua camera da letto può sin da subito farti capire la differenza tra un prodotto ormai datato e uno nuovo. È infatti ciò che capita se acquisti questa straordinaria Smart TV 4K da 43″ di LG, disponibile ancora per poche ore su Amazon con il 6% di sconto sul prezzo finale d’acquisto, il quale si fissa sui 299,90€.

LG Smart TV 4K 43″: usa lo sconto e acquistala subito

Questa televisione fa uso di una risoluzione 4 volte superiore al full HD, la quale impiega fino a 8 milioni di pixel per poterti offrire in ogni situazione delle immagini sempre più nitide e piene di dettagli. Il nuovo processore interno riesce a trasformare i contenuti in 4K, regolando in maniera intelligente sia la luminosità in base all’ambiente circostante e sia il suono in base ai tuoi ascolti passati. Puoi giocare ai tuoi titoli preferiti senza l’utilizzo di una console o di un PC: ti basterà collegare un controller compatibile e sei pronto per iniziare.

Avrai a disposizione tantissime piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+ e altre ancora, le quali saranno già pronte all'utilizzo. Inoltre, la TV risponde subito ai comandi vocali per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllando i dispositivi connessi e trovando le risposte che ti servono su internet.

Acquista subito questa straordinaria smart TV di LG su Amazon: la trovi disponibile solo per oggi con un ottimo sconto del 6%, che fissa il prezzo d’acquisto a 299,90€.

