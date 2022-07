Smart TV Philips 32": tecnologia HDR e prezzo super economico (-55%)

L’offerta eBay di oggi dimostra chiaramente che è possibile acquistare una smart TV Philips di buon livello spendendo pochissimo. Infatti, solo per oggi, ti bastano appena 169€ per acquistare la valida smart TV Philips da 32″ grazie a uno sconto del 55%.

Non farti ingannare dal prezzo molto economico e dallo sconto a doppia cifra: la soluzione realizzata dal colosso olandese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze personali.

Bellissima smart TV Philips da 32″ con HDR a prezzo shock su eBay: -55%

Con un design tutto sommato piacevole con cornici ben ottimizzate e due piedini di appoggio piuttosto stabili, la smart TV di Philips ruota attorno a un valido pannello LED ad alta risoluzione con supporto alla tecnologia HDR. I colori sono ben bilanciati, i neri sono profondi e la luminosità generale è ben omogenea per offrirti la possibilità di guardare i tuoi film preferiti senza compromessi.

Sul retro, inoltre, trovano posto numerose porte esterne per collegare accessori e altri dispositivi come soundbar e console varie; ci sono 3 porte HDMI, due porte USB, una uscita audio digitale e anche la porta Ethernet per collegarla alla rete di casa e guardare i contenuti in streaming senza lag o problemi di caricamento.

Acquista subito la smart TV di Philips da 32″ fintanto che è in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre. Inoltre, ricorda che se scegli PayPal puoi pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.