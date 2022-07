Smart TV Philips 55": pannello STRAVOLGENTE a prezzo FOLLE (-49%)

L’offerta eBay di oggi ti offre la possibilità di avere il cinema sempre in salotto con la bellissima smart TV Philips Ultra HD 4K da 55″ al prezzo più economico di sempre. Ad appena 400€, infatti, con uno sconto del 49%, la smart TV del colosso olandese rappresenta la migliore soluzione del momento per guardare i tuoi film preferiti senza nessun compromesso.

Nonostante lo sconto a due cifre, la smart TV di Philips ha tutto ciò che ti serve per soddisfare tutte le tue personali esigenze senza scendere a compromessi.

La smart TV Philips da 55″ è in forte sconto su eBay: -49% è un affare d’oro

Il design, come puoi ben vedere dall’immagine soprastante, è di altissimo livello con cornici super sottili e due staffe di appoggio molto stabili. Il pannello Ultra HD 4K è impreziosito da una serie di tecnologie proprietarie che non solo migliora la qualità delle immagini e la riproduzione dei colori, ma ti assicura un’esperienza visiva di alto livello in qualunque momento della giornata.

Sul retro, inoltre, sono presenti varie porte di ingresso per accomodare una soundbar esterna oppure per collegare una console di ultima generazione e giocare ai titoli più popolari con i tuoi amici. Il televisore monta anche un sistema operativo snello e fluido con tanto di supporto completo per le migliori piattaforme di streaming del momento tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molte altre.

Non perdere questa validissima occasione ma anzi acquista subito la smart TV di Philips da 55″ fintanto che è ancora in offerta su eBay con il 49% di sconto. Infine, ricorda che se scegli PayPal puoi pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

