Smart tv Samsung da 24" a un prezzo MAI VISTO: conviene affrettarsi

Necessiti di una smart tv dalle dimensioni ridotte, ma che sia comunque di ottima qualità? Questa offerta ha la soluzione per te: la smart tv Samsung UE24N4300ADXZT HD, 24″ HDR, Purcolor, WiFi, Slim Design, con assistenti Bixby, Alexa e Google Assistant, Classe di efficienza energetica E e colore nero, oggi la paghi solo 179 euro! Un prezzo ottimo, se si considera che sul mercato a parità di costo e pollici, trovi prodotti di marchi semisconosciuti. Puoi anche restituirla entro il 31 dicembre, e ciò è molto utile se decidi di regalarla per Natale.

Smart tv Samsung UE24N4300ADXZT: le caratteristiche

Come dicevamo, la Smart tv Samsung UE24N4300ADXZT da 24 pollici è ideale per quanti cercano una tv che non occupi spazio, senza rinunciare alle caratteristiche di un televisore intelligente moderno. Per esempio, questa tv offre dettagli ultra definiti e sfumature da non perdere, grazie alla tecnologia High Dynamic Range. Il fatto che sia Purcolor significa che vanta colori intensi, naturali e realistici per un’esperienza visiva senza precedenti. Offre uno straordinario intrattenimento prevedendo già app come Netflix, Disney+, Now TV, Dazn, Amazon Prime, ecc. Quindi non dovrai installarle.

Oltre al fatto di essere piccola e compatta, vanta anche uno Slim design elegante e sottile, che si integra ottimamente in ogni ambiente. I TV Samsung sono già predisposti a ricevere Digitale Terrestre 2.0. Come detto, puoi controllarla a voce tramite i più popolari assistenti vocali. Puoi anche restituirla entro il 31 dicembre, e ciò è molto utile se decidi di regalarla per Natale.

Dunque, cosa aspetti? La smart tv Samsung UE24N4300ADXZT HD da 24″ oggi la paghi solo 179 euro! Un prezzo ottimo, se si considera che sul mercato a parità di costo e pollici, trovi prodotti di marchi semisconosciuti.

