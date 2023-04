Smart TV Samsung da 32" in sconto di oltre 100€ ORA su Amazon

Lo Smart TV Samsung UE32T5372CUXZT da 32″ con risoluzione Full HD è un’ottima soluzione per chiunque è alla ricerca di un nuovo televisore per la cucina o la camera da letto. Merito dei suoi colori brillanti e fedeli alla realtà ottenuti con la tecnologia Purcolor e l’HDR, in aggiunta a un design che si adatta alla perfezione a qualsiasi contesto. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 248,99 euro anziché 352,99 euro, in sconto di oltre 100 euro (-29%). E se sei abbonato a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Smart TV Samsung da 32″ in sconto del 29% su Amazon

Una delle principali qualità dello Smart TV Samsung in offerta su Amazon è la riproduzione dei colori sullo schermo, grazie all’unione delle tecnologie HDR e Purcolor, con quest’ultima che garantisce colori più realistici, naturali e intensi, per un’esperienza di visione come non hai mai provato prima d’ora. Un’altra caratteristica importante è il design elegante e sottile (Slim Design), che lo rende adattabile a qualsiasi ambiente. E se ti stai domandando se sia compatibile con la ricezione del nuovo digitale terrestre, ti confermiamo che si tratta di un televisore entrato in commercio per la prima volta nel 2022 e che integra lo standard DVB-T2 per la visione dei nuovi canali.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che non solo la spedizione è gratuita, ma che riceverai a casa tua il nuovo Smart TV entro 48 ore dal pagamento.

Cosa aspetti dunque? Aggiungi al carrello ora lo Smart TV Samsung da 32″ per approfittare dello sconto di oltre 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.