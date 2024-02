Smart TV Samsung QLED Full HD 32": sconto immediato di 100€ su Amazon (modello 2023)

Lo Smart TV Samsung QLED da 32 pollici, con risoluzione Full HD e supporto alla tecnologia Quantum HDR, è in offerta a 349 euro su Amazon anziché 449 euro per effetto del 22% di sconto. Se il budget a disposizione non consente di spendere una cifra del genere, è possibile ricorrere al pagamento in 5 rate a interessi zero da 69,80 euro al mese.

Il modello in offerta di TV Samsung QLED ha fatto il suo debutto in commercio nel 2023 ed è compatibile con il nuovo digitale terrestre. Questo significa che una volta eseguita la ricerca dei canali non si dovrà fare nulla per vedere tutti i canali di Rai, Mediaset e delle altre reti.

Smart TV Samsung QLED 32″ in sconto del 22% su Amazon

Uno dei tratti distintivi del TV Samsung QLED Full HD in offerta su Amazon quest’oggi è il supporto alla tecnologia Quantum HDR, che offre dettagli definiti e colori brillanti, per un’esperienza di visione superiore alla media. A questo prezzo è difficile trovare qualcosa di meglio.

In questo televisore, il Quantum HDR va a braccetto con la tecnologia Quantum Dot, in grado di regalare più di un miliardo di sfumature diverse per immagini sempre brillanti. In più, le sue dimensioni ridotte e lo spessore sottile ed elegante, permettono di posizionarlo in qualunque luogo della casa.

C’è infine un’altra bella notizia: se si ha la passione per i videogiochi, lo Smart TV di casa Samsung offre la tecnologia Motion Xcelerator, per un’esperienza da gaming fluida e senza rivali a questo prezzo.

Il modello 2023 da 32 pollici dello Smart TV Samsung QLED Full HD è in offerta a soli 349 euro su amazon.it. Si può anche scegliere di pagare in 5 rate a interessi zero, a partire da 69,80 euro al mese (articolo venduto e spedito da Amazon).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.