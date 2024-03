Smart TV TCL 43P639, piccolo prezzo, qualità Premium! Super sconto Amazon!

La smart TV TCL 43P639 è un prodotto di fascia media, una TV che vince e convince grazie non solo alla sua qualità video, ma anche ad un prezzo, pur essendo già ottimo di suo in partenza, lo è ancor di più grazie al super sconto Amazon MENO 29% che lo fa letteralmente a pezzi: da 349 euro possiamo pagare ora questa smart TV da 43 pollici ben 100 euro in meno, solo 249 euro! Rapporto qualità prezzo imbattibile, se siete alla ricerca di una smart TV economica ma di grande qualità TCL 43P639 è quella che state cercando!

Colori e immagini super brillanti

La prima cosa che salta all’occhio una volta accesa Smart TV TCL 43P639 è il suo design elegante, a tutto schermo, praticamente senza bordi, per massimizzare l’impatto delle immagini. Una scelta di design non banale, che denota grande attenzione e cura costruttiva da parte di TCL.

La qualità dell’immagine della Smart TV TCL 43P639 è sorprendente, grazie alla tecnologia di visualizzazione proprietaria chiamata Dynamic Color Enhancement che garantisce colori vividi, contrasto nitido e dettagli eccezionali. La risoluzione 4K restituisce immagini molto dettagliate, e non potrebbe essere altrimenti. Inutile dire poi che la Smart TV TCL 43P639 supporta anche l’HDR10, che amplifica il contrasto e la luminosità per offrire un’immagine più realistica e ricca di dettagli.

A livello software molto importante è la presenza di un algoritmo molto efficace che fa upscaling dei contenuti in bassa risoluzione in modo che possono essere visualizzati al meglio su uno schermo 4K. Anche qui vista la fascia di prezzo è un qualcosa di non scontato e assolutamente gradito.

Il sistema operativo è quello di Google, compatibile con Alexa. Le piattaforme streaming sono tante, e gli aggiornamenti costanti. Ma soprattutto muoversi tra menù è estremamente fluido, con una user experience eccezionale facile ed intuitiva. Stiamo parlando di Google OS, il meglio sul mercato.

TCL 43P639 è una “piccola” TV smart, 43 pollici di alta qualità, vince su tutta la linea, e con uno sconto Amazon MENO 29% che ci fa risparmiare 100 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.