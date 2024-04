Smartphone Blackview a 40€ IN MENO: batteria 6000 mAh e Face ID

Dopo anni di utilizzo incessante e ripetuto, è ormai inevitabile trovarsi a mandare in pensione il nostro smartphone, che nella maggior parte dei casi non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come durante i primi tempi. Ecco che dunque Amazon ti corre in aiuto proponendoti nella fattispecie l’ottimo smartphone Blackview Color8 in offerta al sensazionale prezzo di soli 159 euro, con ben 40 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Blackview.

Smartphone Blackview: su misura per te

Partiamo prima di tutto dal vero cuore della forza di questo smartphone, rappresentato dal suo processore Octa Core Unisco T616, che garantisce delle prestazioni a dir poco allucinanti: grazie a questo chip sarai in grado di avviare qualsiasi app che desideri, anche quelle più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Tutto viene trasmesso sull’eccezionale display da 6.75 pollici di diagonale, il quale regala un’ampia visuale su tutte le tue app preferite e le relative notifiche. Nulla da dire anche per quel che riguarda il comparto fotocamere di questo smartphone, con ben due sensori rispettivamente da 50 e 8 megapixel, con i quali potrai immortalare i tuoi migliori ricordi.

L’autonomia in questo caso è sbalorditiva, grazie alla batteria da 6000 mAh che ti consente, senza tanti pensieri o preoccupazioni, di arrivare serenamente alla fine della tua giornata lavorativa, senza che tu abbia necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

È perfino presente un sensore per il riconoscimento facciale, grazie alla quale potrai sbloccare il tuo smartphone in men che non si dica, senza ricorrere necessariamente a lunghe password con sequenze alfanumeriche.

Ti bastano poco più di 150 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività di tuo gradimento: questo e tanti altri motivi ci spingono a consigliati fortemente l’acquisto di questo smartphone Blackview Color8 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo: attento, l’offerta potrebbe scadere a brevissimo!

