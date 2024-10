Smartphone CMF di ultima generazione in maxi offerta con Amazon Prime

È ora di rinnovare il tuo smartphone? Approfitta della Festa delle Offerte Prime per acquistare il CMF Phone 1 a soli 199 euro con uno sconto conveniente del 9%.

La spedizione è gratuita con possibilità di consegna domani stesso direttamente a casa tua. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-put. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

CMF Phone 1: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il CMF Phone 1 è uno smartphone di ultimissima generazione che utilizza Android 14 con il supporto di Nothing OS 2.6, così da garantire prestazioni eccellenti in qualsiasi momento della giornata.

Dal punto di vista tecnico è dotato di un display Super AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e con luminosità massima di 2000 nits e HDR 10+. Questo vuol dire che potrai godere sempre di immagini realistiche e vivide, con una visibilità impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna.

Un’altra caratteristica importante è la batteria super potente da 5.000 mAh che offre fino a due giorni di autonomia con una sola carica. In più supporta la ricarica rapida da 33 W che ricarica il 50% della batteria in soli 20 minuti, mentre la tecnologia Battery Health prolunga la durata della batteria attraverso modalità di ricarica intelligenti e personalizzate.

Non è da meno l’eccezionale fotocamera principale Sony da 50 MP con un sensore dedicato ai ritratti per dare vita ai soggetti, un’apertura equivalente a f/1,8 e un campo visivo esteso di 79 gradi.

