Smartphone DISCOUNT: Apple, Samsung, Motorola i BEST BUY da comprare su Amazon

Se state pensando di farvi un nuovo smartphone siete capitati nel posto giusto, perché qui troverete la lista di dieci modelli di marche famose che potrebbero fare al caso vostro, da quelli più economici ai top di gamma, ma sempre a prezzi vantaggiosi considerando gli sconti che vi fa Amazon.

Per avere infatti prestazioni di un certo livello non sempre serve acquistare uno smartphone super potente a prezzi stratosferici. A volte, anche i modelli di fascia media possono offrire un’esperienza d’uso di un certo rilievo. Merito soprattutto dei miglioramenti dei processori che sono sempre più performanti, anche quelli progettati per i device low cost.

I migliori smartphone da comrpare per la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon

Oltre a uno smartphone di fascia media si possono ovviamente prendere in considerazione i top di gamma, proposti a prezzi davvero contenuti e con la garanzia di ottime prestazioni.

I dispositivi della serie Moto e di Motorola sono solitamente progettati per offrire prestazioni valide a un prezzo accessibile. E questo e13 continua su questa linea, con specifiche come un display ampio, un processore affidabile, fotocamere multiple e una batteria capiente. Il dispositivo è al momento in offerta su Amazon a soli 73€, grazie allo sconto Amazon. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Schermo Full HD+ da 6,5″ straordinariamente nitido e mille qualità, il Motorola moto G14 offre una qualità delle immagini cristallina per film, serie, giochi e videochiamate. In più può vantare anche altre grandi specifiche, come altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Immergiti in un audio multidimensionale con bassi migliorati, voci più nitide e un suono ancora più chiaro.

Il Blackview A52 Pro è uno smartphone economico con display da 6,5 pollici e processore quad-core. Ha 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD), una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel. Nel complesso, il Blackview A52 Pro è una buona scelta per chi ha un budget limitato e desidera comunque uno smartphone capace.

Il Samsung Galaxy A04s è pronto a sorprenderti con le sue caratteristiche di alta qualità, rendendo ogni aspetto della tua vita digitale più fluido e coinvolgente. La batteria da 5.000 mAh del Galaxy A04s ti offre una durata eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per ore senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Il POCO M5 è alimentato dall’avanzato processore MediaTek Helio G99 per una fantastica esperienza di gioco con una batteria a lunga durata. L’ultimo chipset 4G MediaTek Helio è basato sul processo di produzione TSMC a 6 nm di livello superiore per l’efficienza energetica. Dotato del display DynamicSwitch a 90 Hz, il POCO M5 è dotato di una frequenza di aggiornamento rapida per una migliore esperienza di gioco.

Il moto G52 offre un sensore posteriore da 50 MP con tecnologia Quad Pixel che consente di scattare foto incredibili in qualsiasi momento. La stabilizzazione ottica dell’immagine compensa automaticamente le foto e i video sfocati dovuti al movimento indesiderato della fotocamera, così anche quando l’esposizione richiede più tempo, la chiarezza e i dettagli risplendono.

Lo Xiaomi Redmi Note 13 rappresenta un concentrato di potenza e versatilità in un elegante design, offrendo prestazioni avanzate e funzionalità fotografiche straordinarie. Il cuore pulsante di questo smartphone è infatti è il processore Snapdragon 685. Se cerchi dunque un telefonino di questo livello, allora non lasciartelo scappare a 179€ su Amazon.

Il Google Pixel 7a è un cellulare Android che offre una combinazione di funzionalità avanzate, prestazioni elevate e un design elegante ed ergonomico, facile da tenere in mano, garantendo una comoda esperienza d’uso. Oggi puoi avere questo ben d Dio a soli 379€ grazie alla promozione in corso su Amazon che lo sconta di oltre 100€ col 21%. Inoltre le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con Prime.

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 699€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse.

Il Samsung Galaxy S23 è uno degli ambitissimi smartphone del momento ed è in super offerta proprio oggi su Amazon con lo sconto importante di ben 300€ sul prezzo di listino di 1.039€. Il dispositivo fa di Imaging, IA evolutissima e sostenibilità tre degli elementi chiave che lo caratterizzano.

