Smartphone HONOR 200: oggi è tuo a quasi metà prezzo (risparmi 270€!)

Il tuo vecchio smartphone ti sta abbandonando ma non sai quale modello acquistare per sostituirlo? Ti consigliamo senza dubbio l’HONOR 200, oggi disponibile su Amazon a soli 329 euro con un mega sconto del 45%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 270 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una maxi offerta del genere non capita tutti i giorni!

HONOR 200: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

L’HONOR 200 è uno smartphone innovativo dotato della piattaforma mobile Snapdragon 7 di terza generazione, con aggiornamenti completi delle prestazioni, così da garantire per anni una massima efficienza in qualsiasi operazione.

Questo modello vanta una batteria con una grande capacità da 5.200 mAh, così da accompagarti tutto il giorno anche se lo utilizzi in modo intensivo. Inoltre la ricarica super rapida cablata a 100 W permette di ricaricarlo al 57% in soli 15 minuti, mentre la modalità di ricarica smart AI identifica in modo intelligente le abitudini di ricarica degli utenti offrendo un’esperienza ottimizzata.

Un’altra specifica di spicco dello smartphone è la sua fotocamera principale inferiore ultragrande da 1/1,56″, con tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine OIS e combinata con eccellenti algoritmi di fotografia AI: in questo modo potrai realizzare foto e video spettacolari, dai colori brillanti e i dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Per finire, il suo design leggero a quattro curve è davvero straordinario, con un’eccellente sensazione al tatto che lo rende ancora più elegante.

