Smartphone più venduti del 2024: la classifica aggiornata

Le vendite degli smartphone sono in crescita costante, nel secondo trimestre 2024 sono arrivati ai rivenditori globalmente 285,4 milioni di smartphone, con un aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente. Sono da poco disponibili i dati che riguardano i modelli più venduti al mondo nel secondo trimestre 2024. Non ci sono sorprese, a dominare la scena è sempre Apple, forte di un mercato americano in cui è regina incontrastata.

La top 10 è dominata da Apple, che occupa le prime tre posizioni con iPhone 15, 15 Pro Max e 15 Pro, rispettivamente con il 4.1%, 3.7% e 3.1% delle vendite totali. Il primo smartphone Android, il Galaxy A15 di Samsung, si posiziona al quarto posto. Due sono le cose che saltano all’occhio: Samsung sale in classifica con i modelli economici e la scomparsa di iPhone 15 Plus, cosa questa che di fatto “certifica” la soppressione di questo modello in favore di una versione Slim, come da insistenti rumor negli ultimi giorni. Il dato conferma la strategia di Apple di mantenere competitivi i modelli precedenti: l’iPhone 14, pur non raggiungendo il successo dell’iPhone 13 nel secondo trimestre dell’anno precedente, si è comunque piazzato al sesto posto.

Settembre è vicino, ovvero il mese di lancio dei nuovi iPhone. Vedremo quindi un ultimo trimestre ancor più sbilanciato verso Apple?