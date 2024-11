Smartphone Realme GT6 a 180€ in meno: occasione unica solo su Amazon

Il tuo vecchio cellulare è da cambiare? Allora oggi è il tuo giorno fortunato! Su Amazon è a disposizione lo Smartphone Realme GT6 a soli 519 euro grazie ad un super sconto del 26%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Smartphone Realme GT6: tutte le caratteristiche tecniche

Lo Smartphone Realme GT6 si contraddistingue per il suo processore Snapdragon 8s Gen 3 che è il miglior nel suo settore, e che permette di gestire con facilità scenari di gioco ad alto carico, raggiungendo prestazioni multitasking più fluide e un migliore efficienza energetica.

È dotato di un enorme display super brillante che è realizzato secondo i massimi standard per offrire un’esperienza di visualizzazione totale e impeccabile, anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra specifica tecnica fenomenale è la sua Fotocamera Sony LYT-808 OIS dotata di un sensore da 1/1,4 pollici grazie alla quale potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video di qualità professionale, dalle tonalità vivide e i particolari minuziosi. In più, sfruttando la Modalità Super notturno, potrai ottenere colori realistici e una ricostruzione avanzata dei chiaroscuri in qualsiasi tipologia di ambiente.

Questo modello si caratterizza anche per una serie di funzionalità AI che renderanno qualsiasi operazione più intuitiva e semplice che mai, semplificando la tua vita quotidiana.

