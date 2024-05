Smartphone sempre CARICO: Power Bank Potente in FORTE SCONTO

Una power bank potente e veloce può rivelarsi un’ottima soluzione quando sei per strada e hai il telefono quasi scarico. Specialmente se sei spesso fuori casa o in viaggio, questa può essere una soluzione che può davvero salvarti in moltissime situazioni. Oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare una fantastica power bank di VRURC a un prezzo davvero favoloso. Con uno sconto del 40% dato dal Coupon, hai la possibilità di acquistare questo prodotto a soli 15,59€.

Power Bank: il prezzo di oggi è davvero interessante, sfruttalo subito

Questa power bank è dotata di una porta di ricarica rapida USB-C PD 3.0 da 20 W e 2 porte di ricarica rapida USB-A da 18 W, le quali riescono a caricare il tuo smartphone fino al 50% in soli 30 minuti. L’alta capacità da 20.000 mAh riesce a caricare un iPhone 14 fino a 3,8 volte e un Samsung S22 fino a 3,3 volte, rivelandosi un alleato fondamentale durante viaggi e attività all’aperto. In più, questa power bank supporta anche la ricarica di 3 dispositivi contemporaneamente, così da non lasciarti mai all’asciutto anche se porti con te un iPad o un PC.

La power bank di VRURC non funziona solamente con smartphone e tablet ma è adatta anche per caricare AirPods, cuffie Bluetooth, smartwatch e altri dispositivi piccoli. Inoltre, hai la possibilità di controllare con estrema precisione la carica residua in ogni momento mediante il display LED incorporato. Infine, non preoccuparti di sovraccarichi o cortocircuiti, poiché il prodotto dispone di tutte le certificazioni di protezione necessarie.

Acquista ora su Amazon questa straordinario prodotto di VRURC: la trovi disponibile ancora per poche ore con un Coupon del 40%, che fissa il prezzo d’acquisto finale a soli 15,59€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.