Smartwatch a 26,99€? Non è UNO SCHERZO con la combo SCONTO+COUPON

Questa promozione lanciata da Amazon nelle scorse ore è folle come poche volte si era visto prima. Avresti mai pensato di poter acquistare uno smartwatch di ultima generazione a 26,99 euro? Solo ora puoi farlo, sfruttando una combo pazzesca. C’è infatti per questo modello uno sconto applicato del 67%, a cui puoi aggiungere un ulteriore 10% cliccando sulla spunta nascosta del coupon nella pagina principale. Così facendo, godi di un risparmio garantito per un device perfetto per lui e per lei. Compralo ora con questa combo, non è un sogno.

Smartwatch Dotn: 112 modalità sportive e impermeabilità per il best buy di Amazon

Questo fantastico smartwatch del marchio Dotn siamo certi che si rivelerà presto il tuo più potente alleato da tenere al polso. Per prima cosa, una volta averlo ricevuto dovrai collegarlo al tuo smartphone tramite il bluetooth 5.0. Così da poter avere sempre con te notifiche, chiamate, app e tanto altro. Anche per applicazioni come WhatsApp, Twitter, Facebook ed Instagram. è tutto incluso. Potrai visualizzare tutto in comodità con lo schermo touch da 1,85″, in HD e con la risoluzione di 240×280 pixel. Non mancano le possibilità di personalizzazione del quadrante, con oltre 200 temi tra cui scegliere tramite app GloryFit.

Entrando nel merito di quelle che sono le sue potenzialità più interessanti, partiamo dalle 112 modalità sportive. Che potrai utilizzare per la corsa, il ciclismo, il salto con la corda e molto altro. Ovunque tu voglia, grazie all’impermeabilità IP68 che permette di tenerlo con sé anche per immersioni, surf, docce calde e così via. Per il monitoraggio della salute c’è invece il cardiofrequenzimetro che ti fornirà dati reali e aggiornati. Sia a riposo che durante le tue attività fisiche.

Sfrutta ora lo sconto + coupon e fai tuo questo smartwatch eccezionale. Ad un prezzo così, è difficile che lo troverai ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.