Smartwatch da donna con 120 MODALITA' SPORTIVE a prezzo MINIMO

Ti presentiamo un compagno di allenamento ideale ad un prezzo davvero pazzesco! Si tratta dello Smartwatch da Donna aeac, oggi disponibile su Amazon a soli 20 euro grazie ad uno sconto del 40% ed un ulteriore coupon del 30% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta immediatamente di questo doppio sconto superlativo, gli articoli stanno andando a ruba!

Smartwatch da Donna aeac: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Smartwatch da Donna aeac dispone di connettività Bluetooth 5.3 che permette di rispondere o rifiutare chiamate in un attimo. Supporta anche notifiche di messaggi in tempo reale da app come WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype e così via. Inoltre Alexa può essere attivata in qualsiasi momento per fornirti esperienze di interazione smart, come impostare la sveglia e chiedere il meteo.

L’orologio è dotato di un sensore di alta precisione quindi può monitorare accuratamente la frequenza cardiaca, registrare automaticamente il sonno, rilevare l’ossigeno nel sangue che ti aiuta a capire la tua condizione fisica generale.

È un compagno di allenamento perfetto grazie alle sue 120 modalità sportive integrate in grado di supportarti in qualsiasi attività: camminata, corsa, calcio, ciclismo e così via. In più può monitorare i dati del pedometro, la durata dell’esercizio, la distanza e il consumo calorico. Il dispositivo è impermeabile quindi è possibile utilizzarlo in piscina, al mare o sotto la doccia.

Per finire, con uno schermo touch completo da 1,8 pollici e un’alta risoluzione, questo gioiellino offre immagini HD superbe e una fantastica esperienza visiva in qualsiasi condizione di luce.

