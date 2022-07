Smartwatch di LUSSO a prezzo POPOLARE, approfittane ORA su Amazon

Serve uno smartwatch nuovo, che non costi troppo? Non scegliere un prodotto a caso, affidati alle occasioni Amazon del momento. Il modello che abbiamo scovato oggi è bello, potente e, per 42€ appena, ti permette di avere anche il cinturino extra in omaggio. Lo smartwatch viene infatti fornito con due cinturini, uno in pelle e uno in silicone, morbido e comodo da indossare, facile da rimuovere e sostituire.

Smartwatch in super sconto su Amazon

Un design che di certo non passa inosservato. Un’ampia cassa rotonda in lega di zinco, resistente e impermeabile, con display touchscreen da 1,32” dove poter avere chiara lettura di tutte le informazioni che ti servono. Non solo potrai fare affidamento su di lui per ricevere al polso tutte le notifiche dello smartphone, ma sarà anche un valido compagno per la salute e per lo sport.

Infatti, non manca il sensore per il battito cardiaco, la possibilità di valutare saturazione di ossigeno nel sangue e pressione sanguigna e anche il supporto a 7 tipologie di sport differenti.

Come anticipato, approfittando ora dell’offerta in corso su Amazon, a 42€ porti a casa uno smartwatch eccezionale e il secondo cinturino è in omaggio. Tutto quello che devi fare per accaparrartelo subito è collegarti a questo indirizzo e mettere il prodotto nel carrello. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.