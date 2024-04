Smartwatch Garmin: SCONTO disponibile, ACQUISTALO ora!

Oggi su Amazon le occasioni sono veramente fantastiche. Non possiamo non menzionarne una davvero di qualità e riguarda uno smartwatch davvero completo. Stiamo parlando del Garmin vìvomove Sport, disponibile ancora per pochissimo tempo sulla piattaforma di e-commerce più famosa al mondo con uno sconto da leccarsi i baffi. La detrazione totale dal prezzo iniziale è del 10%, la quale va a fissare il prezzo finale d’acquisto a 179,00€. Questo prodotto è di qualità elevata, a questo prezzo non puoi fartelo sfuggire!

Smartwatch Garmin vìvomove Sport: acquistalo subito con un prezzo al ribasso

Il suo look è ibrido, con uno stile tradizionale di un orologio analogico, con dettagli metallizzati e cinturino in silicone, che si fa a fondere perfettamente con le funzioni smart moderne utili alla vita di tutti i giorni. Andando a toccare il quadrante, le lancette lasciano spazio al display OLED touchscreen nascosto. Dopo averlo associato allo smartphone, avrai la possibilità di visualizzare le notifiche sul display e interagire con esse, rispondendo subito ai messaggi che ti arrivano da WhatsApp o dai social.

Sul fondello dell’orologio, ci sono dei sensori di nuova generazione che rilevano la frequenza cardiaca e la saturazione Pulse Ox, elementi fondamentali per il monitoraggio quotidiano della propria salute, delle fasi del sonno e delle metriche sportive. Proprio riguardo quest’ultime, questo smartwatch integra un set completo di funzioni per il fitness, come activity tracking, Body Battery, stress, respirazione, idratazione e tanto altro. Godi inoltre di un GPS preciso che ti aiuterà a tenere i dati sempre aggiornati in maniera perfetta.

questo favoloso prodotto di Garmin

