Smartwatch GENIALE, tutto al suo interno e design WOW (23€)

Se da tempo stavi pensando di mettere a posto uno Smartwatch, oggi hai l’occasione che fa al caso tuo dal momento che il ribasso del 20% ti fa concludere un vero e proprio affare.

Navigando su Amazon ho trovato questo modello completo di tutto, spettacolare in termini di design e da urlo se ne considera il prezzo. Se completi l’acquisto il volo, infatti, te lo porti a casa con appena €23,98 quindi non hai neanche un minuto in più da perdere.

Le spedizioni sono sia gratuite che veloci su tutto il territorio italiano grazie all’abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Smartwatch senza se e senza ma, scopri di cosa è capace questo gioiellino

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, rapisce il tuo sguardo già dalla prima occhiata visto che è dotato di questo design spettacolare e si rivela elegante e robusto.

Un po’ in stile militare, a primo acchito potrebbe apparire come un più classico orologio da polso ma appena fai un Tap sul display, ti accorgi casa interno è dotato di tecnologie di ultima generazione.

Oltre alla possibilità di poter modificare il quadrante come vuoi, ti faccio sapere che hai a portata di posto dei sensori che riescono a tenere sotto controllo sia benessere che l’attività sportiva. Nello specifico hai a portata di mano diverse modalità di allenamento e dei dati che ti fanno sapere sempre cosa succede con la frequenza cardiaca, il sonno e tanto altro ancora.

Non scendi a compromessi al momento che è completamente impermeabile e ciò significa che puoi tenerlo a polso sempre comunque senza preoccuparti di poterlo rovinare. Con tanto di funzioni come cronometro, timer e contapassi è un perfetto assistente.

Ovviamente neanche la vita quotidiana viene lasciata da parte visto che non mancano all’appello le notifiche Smart.

Che altro dirti, uno Smartwatch geniale sotto tutti i punti di vista. Approfitta immediatamente dello sconto del 20% e porta a casa questo gioiellino con una spesa di soli €23,98 su Amazon. Lo ricevi a casa senza costi aggiuntivi se hai un abbonamento Prime attivo su account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.